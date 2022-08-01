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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​За триумф на женском Евро футболистки сборной Англии получили сумму, которую Роналду зарабатывает каждый день

01 Августа 2022 • 15:15 Комментировать

Женская сборная Англии успешно выступила не чемпионате Европы, завоевав трофей впервые в истории. В финальном поединке «львицы» в воскресенье вечером обыграли немок со счётом 2:1.

Как сообщает на своих страницах Daily Star, каждая футболистка английской сборной после этого триумфа получила 55 тысяч фунтов стерлингов. Если верить информации из СМИ, то такую же сумму Криштиану Роналду зарабатывает в «Манчестер Юнайтед» каждый день.

Напомним, что финал женского Евро собрал на стадионе «Уэмбли» более 87 тысяч зрителей. Это рекорд чемпионатов Европы, причём не только женских, но и мужских.  

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Женская сборная Англии
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