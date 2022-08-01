У «Манчестер Сити» есть две альтернативы Кукурелье

«Манчестер Сити» после провала с трансфером Марка Кукурельи из «Брайтона» переключил своё внимание на других кандидатов. По информации от журналиста Джонатана Смита, «горожане» выбирают между Борной Сосой из «Штуттгарта» и Райаном Айт Нури из «Вулверхэмптона».

Оба футболиста нравятся главному тренеру «горожан» Хосепу Гвардиоле. Напомним, что «Манчестер Сити» нуждается в усилении левого фланга обороны после продажи Александра Зинченко в лондонский «Арсенал».

Ранее «Манчестер Сити» отказался платить за Кукурелью 60 миллионов евро, как того требовал «Брайтон».На игрока теперь претендует лондонский «Челси».