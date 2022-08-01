​Эриксен рассказал, мог ли вернуться в «Тоттенхэм»

Кристиан Эриксен в летнее трансферное окно стал игроком «Манчестер Юнайтед». Ранее ходили слухи о том, что датчанин может вернуться в ряды «Тоттенхэма». Сам Эриксен высказался на этот счёт.

«Возвращение в «Тоттенхэм»? Это были просто разговоры. Они [«шпоры»] так и не сделали мне предложение. В то время для меня не было проблемой вернуться», - высказался Эриксен для The Times.

Первый матч нового чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт в воскресенье, 7 августа. В этот день команда Эрика тен Хага сыграет против «Брайтона» на своём поле. Стартовый свисток на стадионе «Олд Траффорд» прозвучит в 16:00 по московскому времени.