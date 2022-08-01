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«Лестеру» интересен игрок «Челси» в обмен на Фофана

01 Августа 2022 • 11:08 Комментировать

Защитник «Лестера» Уэсли Фофана по-прежнему может оказаться в лондонском «Челси», даже несмотря на комментарии главного тренера «лис» Брендана Роджерса о том, что француз не продаётся.

По информации журналиста Саймона Джонсона, «Лестер» может попросить «Челси» включить в сделку защитника Леви Колвилла, который уже давно привлекает внимание Брендана Роджерса.

Но даже с учётом включения в сделку Колвилла, Фофана должен обойтись «Челси» в круглую сумму. Изначальный ценник, который установил на игрока «Лестер» – 80 миллионов евро.

Напомним, что Фофана уже успел выиграть в составе «Лестера» Кубок Англии, где «лисы» в 2021 году обыграли в финале «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лестер Уэсли Фофана Трансферы футбола - лето 2022 Леви Колвилл
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