Эдерсон: «Надеюсь, Жезус добьётся успеха в «Арсенале»

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес пожелал удачи нападающему Габриэлю Жезусу, который этим летом перебрался из стана «горожан» в лондонский «Арсенал».

«Я люблю Габриэля и всю его семью. Надеюсь, он добьётся успеха в «Арсенале», потому что заслуживает этого. Он просто хороший парень, который тяжело работает. Поздравляю его с хет-триком в ворота «Севильи», – цитирует Жезуса TNT Sports Brasil.

Напомним, что Эдерсон и Жезус также являются партнёрами в сборной Бразилии. У Габриэля этим летом оставался всего год по контракту с «Манчестер Сити», но клуб продал его в «Арсенал» за 45 миллионов евро. Чуть позже в том же направлении последовал Александр Зинченко.