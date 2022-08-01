Эриксен рассказал об адаптации в «Манчестер Юнайтед»

Новобранец «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен высказался о своем нахождении в манкунианском гранде.

«Я недолго в этом клубе, но уже чувствую себя превосходно. Ощущаю себя своим среди игроков. После предсезонной подготовки у меня отличное настроение», - приводятся слова датского футболиста на официальном сайте клуба.

Напомним, что 30-летний полузащитник пополнил ряды «красных дьяволов» этим летом. Он подписал с манкунианцами контракт до середины 2025 года.

Предыдущим местом работы Эриксена был «Брентфорд».

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