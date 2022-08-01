Роджерс высказался о будущем Шмейхеля

Наставник «Лестера» Брендан Роджерс высказался о возможном уходе из команды датского голкипера Каспера Шмейхеля.

«Каспер имеет право думать о новой странице своей карьеры. Когда будет конкретика в предложении, тогда мы сядем за стол переговоров. Может ли он не начать сезон в составе «Лестера»? Конечно, в команде нет игрока, которому гарантировано место в старте. Нужно постоянно отстаивать свое право выходить в основе путем тренировок и матчей», - передает слова тренера портал Goal.com.

Напомним, что Каспер выступает за англичан с 2011 года. Главным претендент на него считается «Ницца».