Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роджерс высказался о будущем Шмейхеля

01 Августа 2022 • 09:58 Комментировать

Наставник «Лестера» Брендан Роджерс высказался о возможном уходе из команды датского голкипера Каспера Шмейхеля.

«Каспер имеет право думать о новой странице своей карьеры. Когда будет конкретика в предложении, тогда мы сядем за стол переговоров. Может ли он не начать сезон в составе «Лестера»? Конечно, в команде нет игрока, которому гарантировано место в старте. Нужно постоянно отстаивать свое право выходить в основе путем тренировок и матчей», - передает слова тренера портал Goal.com.

Напомним, что Каспер выступает за англичан с 2011 года. Главным претендент на него считается «Ницца».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лестер Каспер Шмейхель Брендан Роджерс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Августа
09:58 · Англия. Премьер-лига
Роджерс высказался о будущем Шмейхеля
09:55 · Англия. Премьер-лига
Переход Гуйе в клуб АПЛ – неизбежность
09:48 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» продлит Мерета до 2027 года, но при этом возьмёт ещё одного вратаря
09:38 · Англия. Премьер-лига
Лено пройдёт медосмотр в «Фулхэме» на этой неделе
09:29 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может купить игрока за 100 миллионов евро до старта нового сезона АПЛ
09:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» расстанется с защитником
07:13 · Англия. Премьер-лига
Лено переходит из «Арсенала» в другой клуб АПЛ
06:16 · Англия. Премьер-лига
Фергюсон: «Арсенал» вылетит из АПЛ в этом году»
31 Июля
23:59 · Англия. Премьер-лига
Воспитанник «Арсенала» близок к переходу в чемпионат Франции
21:25 · Англия. Премьер-лига
​Ван Дейк: «Холанн сделает жизнь защитников из АПЛ ужасной» 5
21:15 · Англия. Премьер-лига
Мюллер хотел бы посетить «Энфилд»
20:15 · Англия. Премьер-лига
​Роналду уехал с «Олд Траффорд» во время матча «Манчестер Юнайтед» 4
19:30 · Англия. Премьер-лига
​Экс-игрок «Челси»: «Роналду находится в плохой команде» 1
19:28 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» расстался с испанским голкипером Касильей
19:18 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг снял Роналду с игры после первого тайма матча «Манчестер Юнайтед» 12
Все новости
Рекомендуем