Где будут играть Роналду и Месси: Главные интриги последнего месяца трансферного окна в Европе

До закрытия трансферного окна в Европе осталось около месяца, но многие вопросы остаются открытыми. Сетевое изданиепредвкушает переходы, которые стоит ожидать.

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?

Португалец хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» и перебраться в клуб, участвующий в Лиге чемпионов. При этом у Роналду действует контракт с «красными дьяволами», так что его переход не может быть бесплатным, а сам нападающий хочет получать серьёзную зарплату. В итоге получается довольно сложное уравнение. Казалось, что решение было найдено, и Роналду многие ждали в «Атлетико», но затем президент мадридцев опроверг эту информацию, а переговоры португальца, его агента Жорже Мендеша и руководства «красных дьяволов» ни к чему не привели.

Пока остается загадкой, где португалец продолжит карьеру. Учитывая, что времени остается мало, Роналду может оказаться в каком-то клубе, который подумывает о других кандидатурах. «Челси» и «Бавария» пока отказались от кандидатуры португальца, но могут вернуться. При этом Роналду может остаться на «Олд Траффорд», контракт его никто не отменял.

Кем «Бавария» усилит атаку?

После потери Роберта Левандовски «Бавария» осталась без центрфорварда. Юный Маттис Тель – это точно приобретение на будущее, и, скорее всего, француз должен стать игроком подмены для основного форварда. По данным прессы, главная цель для мюнхенцев – это Гарри Кейн. Однако «Тоттенхэм» не горит желанием отпускать своего капитана, но всё может поменяться. У Кейна контракт действует ещё два года, сам форвард хочет завоевать трофеи, и, возможно, «шпоры» предпочтут продать его сейчас за большие деньги за границу, чем отпускать его за меньшую компенсацию следующим летом в стан конкурента в Англии.

В любом случае, главная проблема – это трансферная стоимость. Кейн стоит очень дорого, и большой вопрос, готова ли «Бавария» платить много. При этом особых альтернатив нет. В прессе сообщалось об отказе от Роналду (но тут всё может поменяться) и интересе к Раулю де Томасу. Остаётся ждать разрешения ситуации.

Де Йонг: «Барселона» или «МЮ»

Главная цель трансферного окна для «Манчестер Юнайтед» – это бывший полузащитник «Аякса», который раскрылся под руководством Эрика тен Хага. Ситуация сложилась удивительная для трансферного рынка. «Барселона» хочет продать полузащитника и согласовала условия перехода, но сам де Йонг не согласен переезжать. Каталонцы готовы сохранить голландца, но просят его пойти на понижение зарплаты. Однако де Йонг отказывается и от этого предложения.

При этом «МЮ» продолжает ждать и надеться, что голландец согласится на переезд на «Олд Траффорд», и не форсирует переговоры по другим кандидатурам. По сути, в этом кейсе есть две интриги. Перейдёт ли де Йонг в «МЮ»? Сумеет ли голландец выторговать у «Барселоны» свои условия?

Кем усилится «Челси»?

Провальная трансферная кампания лондонцев уже стала мемом. «Челси» упустил Рафинью и Маттейса де Лихта, не смог подписать Роберта Левандовски, а также рискует проиграть конкуренцию за Жуля Кунде. Ранее ещё и Усман Дембеле так и не доехал до Лондона. Томас Тухель не скрывает, что ему нужно усиление, и ситуация может дойти до конфликта тренера с новым руководством. Его не устраивает, что пока клуб ограничился подписаниями Калиду Кулибали и Рахима Стерлинга.

Список потенциальных приобретений похож уже не на стратегию, а на попытку подписать хоть кого-то: Гарри Кейн, Данзел Дюмфрис, Норди Мукиеле, Аллан Сен-Максимен. В общем, остается ждать, кого же получит Тухель для конкуренции с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

Вернёт ли «Барселона» Месси?

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Это выглядит фантастикой, но в последнее время появились разговоры, что «Барселона» вернёт Лионеля Месси. Год назад каталонцы были вынуждены отпустить аргентинца, не сумев продлить с ним контракт. Однако сейчас президент клуба Жоан Лапорта публично заявляет о желании вернуть Месси на «Камп Ноу».

Откровенно говоря, в это верится с трудом, всё же не все финансовые проблемы «Барселоны» решены. Каталонцы пока ещё не решили вопросы с заявкой текущих новичков. Кроме того, «Барселона» пытается провернуть трансферы Сесара Аспиликуэты из «Челси» и Бернарду Силвы из «Манчестер Сити». Тем не менее вопрос Месси пока ещё не снят.

Роман Андреев