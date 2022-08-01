Переход Гуйе в клуб АПЛ – неизбежность

Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гуйе находится в шаге от возвращения в Английскую премьер-лигу. Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо, его переход в «Эвертон» является вопросом времени.

Документы о трансфере ещё не подписаны, но все стороны уверены в заключении сделки. Гуйе ранее отказался переходить в турецкий «Галатасарай», так как клуб не соответствует его амбициям.

Напомним, Гуйе выступал за «ирисок» с 2016 по 2019 год. За этот срок сенегалец зарекомендовал себя одним из лидеров чемпионата Англии по количеству отборов и перехватов. Также полузащитник успел поиграть в Англии за «Астон Виллу».