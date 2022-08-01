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«Наполи» продлит Мерета до 2027 года, но при этом возьмёт ещё одного вратаря

01 Августа 2022 • 09:48 Комментировать

Итальянский «Наполи» близок к продлению контракта со своим голкипером Алексом Меретом. По информации от журналиста Николо Скиры, стороны договорились о новом соглашении, которое будет рассчитано до лета 2027 года.

По обновлённому контракту Мерет будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год. Но при этом вратарь не поставит свою подпись, пока не узнает, кто станет его конкурентом в борьбе за основу в следующем сезоне. Ранее ряд источников сообщал, что к переходу в «Наполи» на правах аренды очень близок Кепа Аррисабалага из «Челси».

Напомним, что «Наполи» ранее лишился своего основного вратаря Давида Оспины, который покинул клуб на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Наполи Алекс Мерет Кепа Аррисабалага Трансферы футбола - лето 2022
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