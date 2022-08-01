«Манчестер Юнайтед» расстанется с защитником

Фланговый защитник Итан Лэрд, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», переходит в другой английский коллектив.

Как информирует посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, новым местом работы 21-летнего исполнителя станет «Уотфорд». «Шершни» намерены оформит аренду футболиста в ближайшие дни.

На счету Итана всего четыре поединка за первую команду «красных дьяволов». Последние сезон защитник уходил в аренду, поиграв за «Борнмут», «Суонси» и «МК Донс».

Контракт защитник с манкунианским грандом рассчитан до лета следующего года. Его стоимость оценивается в пять миллионов евро.