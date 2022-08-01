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«Манчестер Юнайтед» обозначил фаворита на место Роналду

01 Августа 2022 • 07:56 Комментировать

Австрийский нападающий Саша Калайджич, выступающий за немецкий «Штуттгарт», по-прежнему может перебраться на Туманный Альбион. Интерес к 25-летнему футболисту сохраняет «Манчестер Юнайтед», который рискует потерять этим летом Криштиану Роналду.

Как сообщает таблоид Daily Mail, манкунианцы предпримут попытку трансфера Калайджича, если португалец все же покинет «Олд Траффорд». Контракт Саши со «швабами» рассчитан до лета 2023 года, его рыночная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Германии форвард провел 15 поединков, отметившись шестью голами и одним результативным пасом.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2022 Саша Калайджич
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