Лено переходит из «Арсенала» в другой клуб АПЛ

Голкипер Бернд Лено близок к уходу из лондонского «Арсенала» в нынешнее трансферное окно. Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, немецкий вратарь подпишет долгосрочный трудовой договор с другим представителем Премьер-лиги.

Как сообщил источник, новым местом работы немца станет «Фулхэм». «Дачники» предложили Бернду трехлетнее трудовое соглашение. Сумма трансфера составит порядка десяти миллионов евро.

Лено решил покинуть «канониров» из-за отсутствия стабильной игровой практики. Голкипер надеется поехать на чемпионат мира – 2022 в составе сборной Германии, но для этого ему нужно постоянно играть. В «Фулхэме» готовы сделать Лено основным вратарем.