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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фергюсон: «Арсенал» вылетит из АПЛ в этом году»

01 Августа 2022 • 06:16 Комментировать

Легендарный тренер Алекс Фергюсон, вернувшийся в «Манчестер Юнайтед» на должность советника, в шуточной форме высказался о перспективах лондонского «Арсенала» в сезоне-2022/2023.

«Арсенал» вылетит в этом году», - с улыбкой сказал шотландский специалист, слова которого передает Manchester Evening News.

Напомним, что в минувшем сезоне «канониры» финишировали на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лондонцы обогнали «Манчестер Юнайтед», завершивший кампанию на шестой строчке.

Этим летом ряды «Арсенала» пополнили два экс-игрока «Манчестер Сити» - Габриэль Жезус и Александр Зинченко.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Арсенал Лондон
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