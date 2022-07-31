Мюллер хотел бы посетить «Энфилд»

Известного футболиста «Баварии» Томаса Мюллера восхищает атмосфера на «Энфилде» - домашнем стадионе «Ливерпуля».

«Мне нравится «Манчестер Сити». Но когда я представляю себя фанатом, я бы хотел оказаться на трибунах «Энфилда», - сказал Мюллер ESPN.

«Энфилд» известен своей особенной атмосферой. Одним из символов стадиона стала песня You'll Never Walk Alone, которую перед матчами «Ливерпуля» исполняют болельщики.

Напомним, что в субботу «Ливерпуль» стал обладателем суперкубка Англии. Команда Юргена Клоппа обыграла «Манчестер Сити» со счётом 3:1.