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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мюллер хотел бы посетить «Энфилд»

31 Июля 2022 • 21:15 Комментировать

Известного футболиста «Баварии» Томаса Мюллера восхищает атмосфера на «Энфилде» - домашнем стадионе «Ливерпуля».

«Мне нравится «Манчестер Сити». Но когда я представляю себя фанатом, я бы хотел оказаться на  трибунах «Энфилда», - сказал Мюллер ESPN.

«Энфилд» известен своей особенной атмосферой. Одним из символов стадиона стала песня You'll Never Walk Alone, которую перед матчами «Ливерпуля» исполняют болельщики.

Напомним, что в субботу «Ливерпуль» стал обладателем суперкубка Англии. Команда Юргена Клоппа обыграла «Манчестер Сити» со счётом 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Энфилд Томас Мюллер
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