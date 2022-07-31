​Роналду уехал с «Олд Траффорд» во время матча «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду в воскресенье сыграл за «Манчестер Юнайтед» впервые с мая. Португальский форвард отыграл один тайм в товарищеской игре против «Райо Вальекано». Любопытно, что Роналду уехал с «Олд Траффорд» ещё до завершения игры. Соответствующая информация с фотографиями появилась в социальных сетях.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне не будет представлять Англию в Лиге чемпионов. Сообщалось, что по этой причине Криштиану Роналду настроен перебраться в другую команду до конца лета. Действующий контракт связывает португальца с «красными дьяволами» до конца июня 2023 года.