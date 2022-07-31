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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Экс-игрок «Челси»: «Роналду находится в плохой команде»

31 Июля 2022 • 19:30 Комментировать (1)

Бывший футболист «Челси» Скотт Минто поделился своими мыслями о текущей ситуации Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Роналду находится в плохой команде. «Манчестер Юнайтед» был очень плох в прошлом сезоне, и всё же Криштиану забил 18 голов в Премьер-лиге.

Сейчас у «Челси» есть проблемы с обороной и с забиванием голов. Поэтому я думаю, что лондонцы должны постараться подписать Роналду», - высказался Минто для talkSPORT.

Ранее в прессе сообщалось о желании Криштиану Роналду уйти из «Манчестер Юнайтед», поскольку команда не попала в Лигу чемпионов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Скотт Минто
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