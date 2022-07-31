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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Роналду на «Олд Траффорд» встретили овациями

31 Июля 2022 • 17:55 Комментировать

В воскресенье Криштиану Роналду сыграет за «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче против «Райо Вальекано». Звёздный форвард прибыл в расположение «красных дьяволов» в начале текущей недели.

На «Олд Траффорд» Криштиану Роналду встретили овациями. Многие фанаты кричали в адрес португальца во время разминки, призывая его остаться в команде.

Напомним, что в последние недели многое говорится о желании Криштиану Роналду сменить клуб ради возможности играть в Лиге чемпионов.

Следить за игрой между «Манчестер Юнайтед» и «Райо Вальекано» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.  

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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