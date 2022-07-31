​Роналду попал в основной состав «Манчестер Юнайтед» на воскресный матч

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проведёт товарищеский матч против «Райо Вальекано». Для Эрика тен Хага это будет первая игра в качестве главного тренера «красных дьяволов» на стадионе «Олд Траффорд».

С первых минут в составе «МЮ» на поле выйдет звёздный Криштиану Роналду. Это будет его первая игра за команду с мая. Роналду пропустил значительную часть предсезонки из-за семейных проблем.

Полностью состав «Манчестер Юнайтед» выглядит так: Хитон, Мартинес, Роналду, Эриксен, Варан, Теллес, ван де Бек, Гарнер, Лэрд, Чонг, Гарначо.

Не пропустите текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» - «Райо Вальекано».