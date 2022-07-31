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Фирмино развеял слухи о своём будущем

31 Июля 2022 • 15:47 Комментировать

В последнее время в спортивных СМИ появлялось немало информации о возможном переходе Роберто Фирмино в «Ювентус». Сам бразильский нападающий дал комментарий по поводу этих слухов.

«Я люблю «Ливерпуль», люблю этот город и болельщиков. Я здесь, в «Ливерпуле», и я хочу остаться», - сказал Фирмино TNT Brazil.

За «Ливерпуль» Роберто Фирмино выступает с лета 2015 года. За семь сезонов бразильский форвард провёл 327 матчей, в которых забил 98 голов и отдал 74 результативных паса на партнёров.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 30-летнего Роберто Фирмино в 32 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Роберто Фирмино
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