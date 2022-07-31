​Тен Хаг рассказал, что сейчас нужно Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос по поводу готовности Криштиану Роналду к матчам Английской премьер-лиги.

Стартовую игру чемпионата «Манчестер Юнайтед» проведёт уже 7 августа – против «Брайтона» на своём поле.

«Когда Роналду может сыграть в АПЛ? Сейчас не могу ответить. Он отстаёт от остальных игроков в плане подготовки, потому что пропустил несколько недель. Криштиану сейчас нужны матчи и много тренировок», - высказался тен Хаг для Sky Sports.

В прессе многое говорится о желании Криштиану Роналду сменить клуб в летнее трансферное окно. Португалец хочет играть в Лиге чемпионов, а «Манчестер Юнайтед» туда не квалифицировался.