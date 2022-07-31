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​Гвардиола не отпускают в «Челси» слухи

31 Июля 2022 • 12:57 Комментировать

Форвард Тимо Вернер может покинуть «Челси» и вернуться в «РБ Лейпциг». В рамках этой сделки лондонцы рассчитывают заполучить защитника Йошко Гвардиола, выступающего за «быков» уже больше одного года. Впрочем, немецкий клуб не отпускает 20-летнего хорвата в Лондон. Журналист Фабрицио Романо сообщает в социальных сетях о том, что «РБ Лейпциг» не собирается продавать Гвардиола этим летом.

Таким образом, «Челси» придётся искать другие варианты по усилению своей оборонительной линии.

В свои 20 лет Йошко Гвардиол оценивается специалистами портала transfermarkt в 35 миллионов евро. Серьёзная сумма для центрального защитника.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тимо Вернер РБ Лейпциг Трансферы футбола - лето 2022 Йошко Гвардиол
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