Форвард Тимо Вернер может покинуть «Челси» и вернуться в «РБ Лейпциг». В рамках этой сделки лондонцы рассчитывают заполучить защитника Йошко Гвардиола, выступающего за «быков» уже больше одного года. Впрочем, немецкий клуб не отпускает 20-летнего хорвата в Лондон. Журналист Фабрицио Романо сообщает в социальных сетях о том, что «РБ Лейпциг» не собирается продавать Гвардиола этим летом.

Таким образом, «Челси» придётся искать другие варианты по усилению своей оборонительной линии.

В свои 20 лет Йошко Гвардиол оценивается специалистами портала transfermarkt в 35 миллионов евро. Серьёзная сумма для центрального защитника.