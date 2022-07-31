«Реалу» предложили форварда на замену Бензема

Нападающий лондонского «Челси» Тимо Вернер может сменить английскую Премьер-лигу на испанскую Ла Лигу. По сообщениям El Larguero, услуги 26-летнего немецкого футболиста предложены мадридскому «Реалу», подыскивающему подмену для Карима Бензема.

При этом сам Вернер не хочет переезжать на «Сантьяго Бернабеу». Игрока не устраивает роль запасного.

Тимо пополнил ряды «пенсионеров» летом 2020 года. Он подписал с английским клубом контракт до середины 2025 года.

В прошлом сезоне Вернер провел 21 поединок в рамках английской Премьер-лиги, отметившись четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.