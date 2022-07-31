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Звезда «Манчестер Сити» рвётся в «Барселону»

31 Июля 2022 • 08:32 Комментировать (1)

Португальский полузащитник Бернарду Силва хочет перейти из «Манчестер Сити» в каталонскую «Барселону». По сообщениям Mundo Deportivo, футболист стремится оформить трансфер до конца лета.

При этом «сине-гранатовые» смогут позволить себе покупку Бернарду только в случае продажи голландского хавбека Френки де Йонга. Трансфер Силвы оценивается в 80 миллионов евро, которых сейчас нет в распоряжении боссов «Барселоны».

27-летний португалец защищает цвета «горожан» с лета 2017 года. Срок действующего контракта Бернарду с «Манчестер Сити» рассчитан до окончания сезона-2024/2025.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва Трансферы футбола - лето 2022
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