Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» покупает нового вратаря за 15 миллионов

31 Июля 2022 • 07:52 Комментировать

Перспективный американский голкипер Габриэль Слонина, выступающий у себя на родине за «Чикаго Файр», близок к смене клубной прописки. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, новым местом работы 18-летнего игрока станет английская Премьер-лига.

Слонину подпишет лондонский «Челси». Трансфер вратаря обойдется руководству «пенсионеров» в 15 миллионов долларов. Сегодня, 31 июля, Габриэль прилетит на Туманный Альбион для прохождения медосмотра и подписания контракта. При этом текущий сезон вратарь доиграет в МЛС.

В нынешней кампании Слонина провел 23 поединка в МЛС, в которых пропустил 28 голов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Габриэль Слонина Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Июля
07:57 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о поражении от «Ливерпуля» в Суперкубке
07:52 · Англия. Премьер-лига
«Челси» покупает нового вратаря за 15 миллионов
07:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» будет платить большую часть зарплаты Кепы в «Наполи»
07:19 · Англия. Премьер-лига
Клопп отреагировал на результат матча «Арсенал» - «Севилья»
06:56 · Англия. Премьер-лига
Клопп прокомментировал победу над «Манчестер Сити» в Суперкубке
06:40 · Англия. Премьер-лига
Зинченко назвал позицию, на какую его купил «Арсенал»
06:35 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг недоволен игрой «Манчестер Юнайтед» в матче с «Атлетико»
06:15 · Англия. Премьер-лига
Зинченко рассказал, как переживал перед трансфером в «Арсенал»
01:48 · Англия. Премьер-лига
В «ПСЖ» определились с альтернативным вариантом на случай неудачи в сделке по Шкриньяру
01:09 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» приняла окончательное решение по Френки де Йонгу
00:14 · Англия. Премьер-лига
Альварес – о матче с «Ливерпулем»: «Рад дебютному голу, но он отходит на второй план»
30 Июля
23:37 · Англия. Премьер-лига
Бенни Маккарти официально пополнил тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» официально
22:45 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб возглавил гонку за Вернером
22:02 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о дебюте Холанна: «Он забьёт в другой раз» 1
21:52 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд: «Сегодня Нуньес показал, на что способен»
Все новости
Рекомендуем