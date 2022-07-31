«Челси» покупает нового вратаря за 15 миллионов

Перспективный американский голкипер Габриэль Слонина, выступающий у себя на родине за «Чикаго Файр», близок к смене клубной прописки. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, новым местом работы 18-летнего игрока станет английская Премьер-лига.

Слонину подпишет лондонский «Челси». Трансфер вратаря обойдется руководству «пенсионеров» в 15 миллионов долларов. Сегодня, 31 июля, Габриэль прилетит на Туманный Альбион для прохождения медосмотра и подписания контракта. При этом текущий сезон вратарь доиграет в МЛС.

В нынешней кампании Слонина провел 23 поединка в МЛС, в которых пропустил 28 голов.