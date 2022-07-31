«Челси» будет платить большую часть зарплаты Кепы в «Наполи»

Испанский голкипер Кепа Аррисабалага близок к трансферу в итальянскую Серию А, где заинтересованность в его услугах проявляет «Наполи». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

По информации журналиста, неаполитанский клуб планирует арендовать вратаря на весь следующий сезон. При этом, как отмечает источник, «Челси» обязуется выплачивать большую часть заработной платы игрока.

В минувшем сезоне Аррисабалага принял участие в 15 поединках за лондонскую команду, в которых пропустил десять голов. Его трудовое соглашение с клубом АПЛ рассчитано до лета 2025 года.