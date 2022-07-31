Клопп отреагировал на результат матча «Арсенал» - «Севилья»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на результат товарищеского матча между лондонским «Арсеналом» и испанской «Севильей». Подопечные Микеля Артеты разгромили представителя Ла Лиги со счетом 6:0.

«Я видел итоговый счет этого матч. Результат меня впечатлил. Не уверен, что «Севилья» когда-либо так крупно поигрывала. «Арсенал» заметно прибавил, также будут прогрессировать и другие клубы. «Ливерпуль» ждет очень непростой сезон», - передает слова специалиста Metro.

Вчера, 30 июля, «Ливерпуль» завоевал суперкубок Англии, переиграв «Манчестер Сити» со счетом 3:1.