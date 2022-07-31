Зинченко назвал позицию, на какую его купил «Арсенал»

Новобранец лондонского «Арсенала» Александр Зинченко, перешедший в столичный коллектив из «Манчестер Сити», рассказал, на какой позиции планирует выступать за «канониров».

В интервью на ютуб-канале Влады Седан украинский футболист заявил, что лондонцы приобрели его на позицию левого латераля. При этом Александр отметил, что в некоторых матчах Микель Артета может задействовать его на месте центрального хавбека.

Зинченко перешел в лондонскую команду около недели назад. С игроком сборной Украины был подписан долгосрочный контракт. За трансфер Александра руководство «Арсенала» заплатило «горожанам» 35 миллионов евро.