Тен Хаг недоволен игрой «Манчестер Юнайтед» в матче с «Атлетико»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пообщался с представителями СМИ после контрольного поединка против мадридского «Атлетико». Манкунианцы уступили со счетом 0:1, пропустил единственный гол под занавес встречи.

«Нужно использовать свои моменты. У соперника было намного меньше шансов забить, но они использовали один. Я очень недоволен. Уже сказал подопечным, что это неприемлемо. Они должны лучше действовать в завершающей фазе атаки. Мы извлекли некий урок с этой неудачи, но дело в результате. По итогу оценка была плохой за матч», - передает слова голландца Daily Mail.

Следующий спарринг «красные дьяволы» проведут против «Райо Вальекано» 31 июля.