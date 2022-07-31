Зинченко рассказал, как переживал перед трансфером в «Арсенал»

Новичок лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, что чувствовал во время последних тренировок с «Манчестер Сити» перед трансфером в стан «канониров».

«Это впервые, когда я тренировался с командой и знал, что ухожу через пару дней. Было реально сложно эмоционально. Однако, в то же время меня грела мысль о новом вызове. Я с нетерпением ждал, когда пополню ряды лондонского клуба», - поведал Зинченко на ютуб-канале Влады Седан.

Александр присоединился к «канонирам» неделю назад, подписав долгосрочный трудовой договор. Его трансфер обошелся лондонскому клубу в 35 миллионов евро.