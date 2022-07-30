Тен Хаг: «Роналду сыграет в воскресенье»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о своих планах на Криштиану Роналду.

Объявивший о желании уйти форвард недавно вернулся в расположение команды и сообщил в социальных сетях, что выйдет на поле в предстоящем матче против «Райо Вальекано». Теперь информацию подтвердил и наставник «красных дьяволов»: «Криштиану Роналду сыграет против «Райо Вальекано» в воскресенье. Могу подтвердить, что завтра он будет в составе. Посмотрим, сколько времени он сможет провести на поле», – сказал тен Хаг.

37-летний португалец через агента подыскивает себе новый клуб – пока безуспешно. Контракт футболиста с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до следующего года.