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Тен Хаг: «Роналду сыграет в воскресенье»

30 Июля 2022 • 20:36 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Райо Вальекано
Через 20 ч. 37 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о своих планах на Криштиану Роналду.

Объявивший о желании уйти форвард недавно вернулся в расположение команды и сообщил в социальных сетях, что выйдет на поле в предстоящем матче против «Райо Вальекано». Теперь информацию подтвердил и наставник «красных дьяволов»: «Криштиану Роналду сыграет против «Райо Вальекано» в воскресенье. Могу подтвердить, что завтра он будет в составе. Посмотрим, сколько времени он сможет провести на поле», – сказал тен Хаг.

37-летний португалец через агента подыскивает себе новый клуб – пока безуспешно. Контракт футболиста с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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