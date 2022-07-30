Мемфис Депай в скором времени может снова оказаться в Английской премьер-лиге. Как сообщает talkSPORT, ссылаясь на собственные источники, к подписанию контракта с 28-летним форвардом близка «Астон Вилла».

Ранее сообщалось, что Мемфис Депай не входит в планы Хави Эрнандеса на сезон 2022/2023. При этом действующий контракт связывает голландского футболиста с «Барселоной» ещё на один футбольный год.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Мемфиса Депая в 35 миллионов евро.

Ранее Мемфис Депай уже выступал в Англии за «Манчестер Юнайтед», но его трансфер себя не оправдал.