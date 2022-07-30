​Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Роналду позорно влияет на молодых игроков»

Бывший футболист «Манчестер Сити» Тревор Синклер раскритиковал форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Как известно, Криштиану Роналду хочет уйти из «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно, чтобы в новом сезоне играть в Лиге чемпионов.

«По моему мнению, Роналду не заслужил право играть в Лиге чемпионов в этом сезоне, потому что его команда недостаточно хороша.

Знаете, раньше многие говорили о хорошем влиянии Роналду на молодёжь. Что ж, сейчас он выбрал позорный способ влиять на молодых игроков. Он говорит: «Я не хочу это, я хочу то, клуб не имеет значения, всё дело в моих рекордах»…» - высказался Синклер для talkSPORT.