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​Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Роналду позорно влияет на молодых игроков»

30 Июля 2022 • 16:40 Комментировать (1)

Бывший футболист «Манчестер Сити» Тревор Синклер раскритиковал форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Как известно, Криштиану Роналду хочет уйти из «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно, чтобы в новом сезоне играть в Лиге чемпионов.

«По моему мнению, Роналду не заслужил право играть в Лиге чемпионов в этом сезоне, потому что его команда недостаточно хороша.

Знаете, раньше многие говорили о хорошем влиянии Роналду на молодёжь. Что ж, сейчас он выбрал позорный способ влиять на молодых игроков. Он говорит: «Я не хочу это, я хочу то, клуб не имеет значения, всё дело в моих рекордах»…» - высказался Синклер для talkSPORT.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Тревор Синклер
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