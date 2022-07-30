​Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» пополнит Бенни Маккарти

В тренерском штабе «Манчестер Юнайтед» произойдёт пополнение. Как сообщает The Athletic, команду Эрика тен Хага пополнит 44-летний Бенни Маккарти.

В Европе Бенни Маккарти известен главным образом по выступлениям за «Порту» и «Блэкберн».

Любопытно, что в сезоне 2003/2004 Бенни Маккарти дважды забил за «Порту» в игре против «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Тогда «драконы» под руководством Жозе Моуринью выбили «красных дьяволов». Впоследствии именно «Порту» завоевал трофей Лиги чемпионов.

Первый матч нового чемпионата «Манчестер Юнайтед» проведёт 7 августа против «Брайтона».