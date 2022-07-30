Мукиэле подтвердил, что мог перейти в «Челси»

Недавно «ПСЖ» объявил о переходе в свои ряды защитника Норди Мукиэле. Футболист признался, что мог оказаться в Англии и выступать за «Челси».

- В последний момент «Челси» проявил интерес. Вы колебались? - вопрос журналиста L’Equipe.

- Честно говоря, нет. С того момента, как я дал слово Луишу Кампушу, я ни разу не колебался, - ответил Мукиэле.

Отметим, что Луиш Кампуш работает в «ПСЖ» на должности советника по футбольным вопросам.

Первый официальный матч сезона 2022/2023 «ПСЖ» проведёт уже в воскресенье, 31 июля. Команда Кристофа Галтье сыграет против «Нанта» в битве за Суперкубок Франции.