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«РБ Лейпциг» лидирует в борьбе за Вернера

30 Июля 2022 • 12:57 Комментировать
Немецкий «РБ Лейпциг» лидирует в борьбе за нападающего «Челси» Тимо Вернера, который ранее выступал в футболке «быков» на протяжение четырёх сезонов. Как сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях, «РБ Лейпциг» пока опережает туринский «Ювентус» и «Ньюкасл» в борьбе за игрока.

Сам Вернер тоже предпочитает вернуться именно в «РБ Лейпциг», где в своё время демонстрировал лучшую результативность в карьере. 26-летний форвард в последнем сезоне за «быков» забил свыше 30 голов во всех турнирах.

Напомним, что ранее Вернер изъявил желание покинуть «Челси» из-за недостатка игровой практики и небольшого конфликта с главным тренером Томасом Тухелем.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Тимо Вернер РБ Лейпциг Трансферы футбола - лето 2022
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