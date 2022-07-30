«РБ Лейпциг» лидирует в борьбе за Вернера

Немецкий «РБ Лейпциг» лидирует в борьбе за нападающего «Челси» Тимо Вернера, который ранее выступал в футболке «быков» на протяжение четырёх сезонов. Как сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях, «РБ Лейпциг» пока опережает туринский «Ювентус» и «Ньюкасл» в борьбе за игрока.

Сам Вернер тоже предпочитает вернуться именно в «РБ Лейпциг», где в своё время демонстрировал лучшую результативность в карьере. 26-летний форвард в последнем сезоне за «быков» забил свыше 30 голов во всех турнирах.

Напомним, что ранее Вернер изъявил желание покинуть «Челси» из-за недостатка игровой практики и небольшого конфликта с главным тренером Томасом Тухелем.