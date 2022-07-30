Французский «Марсель» официально объявил об аренде защитника Нуну Тавареша, который пополнил ряды «провансальцев» из лондонского «Арсенала». Отмечается, что в сделку не было включено право выкупа.

Тавареш ещё входит в планы «Арсенала» на будущее, поэтому клуб не стал включать в сделку право выкупа. Португалец был вынужден уйти из-за трансфера Александра Зинченко, который может закрыть позицию на левом фланге обороны.

Год назад «Марсель» брал в аренду у «Арсенала» двух игроков – полузащитника Матео Гендузи и защитника Вильяма Салиба, который в следующем сезоне намерен пробиться в основу «канониров».