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«Марсель» объявил об аренде игрока «Арсенала» официально

30 Июля 2022 • 12:27 Комментировать

Французский «Марсель» официально объявил об аренде защитника Нуну Тавареша, который пополнил ряды «провансальцев» из лондонского «Арсенала». Отмечается, что в сделку не было включено право выкупа.

Тавареш ещё входит в планы «Арсенала» на будущее, поэтому клуб не стал включать в сделку право выкупа. Португалец был вынужден уйти из-за трансфера Александра Зинченко, который может закрыть позицию на левом фланге обороны.

Год назад «Марсель» брал в аренду у «Арсенала» двух игроков – полузащитника Матео Гендузи и защитника Вильяма Салиба, который в следующем сезоне намерен пробиться в основу «канониров».

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Евро-Футбол.Ру,
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