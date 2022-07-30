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На форварда «ПСЖ» претендует три клуба

30 Июля 2022 • 11:53 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Арно Калимуэндо попал на радар трёх клубов. По информации от журналиста Адриена Гренье, на футболиста претендуют «Ренн», «Лидс» и лондонский «Вест Хэм».

Самому Калимуэндо уже дали понять, что он не входит в планы главного тренера Кристофа Галтье. Игрок со своей стороны отлично понимает, что не сможет получить игровое время учитывая такую конкуренцию.

Прошлый сезон Калимуэндо провёл на правах аренды за «Ланс», где отметился 12 голами в чемпионате Франции. Ранее футболист отличился за «ПСЖ» в товарищеской игре.

Напомним, что Арно Калимуэндо является воспитанником «ПСЖ» и провёл за клуб несколько матчей в Лиге 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Ренн Вест Хэм ПСЖ Трансферы футбола - лето 2022 Арно Калимуэндо
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