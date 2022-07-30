Лапорта: «Не хочу обсуждать Алонсо и Аспиликуэту, потому что уважаю «Челси»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал возможный переход в команду защитников «Челси» Маркоса Алонсо и Сесара Аспиликуэты. Напомним, что у обоих футболистов остался всего год по контракту с «пенсионерами».

«Я не хочу обсуждать игроков других клубов. Аспиликуэта и Алонсо – отличные футболисты, но я не хочу их обсуждать, потому что уважаю «Челси», – цитирует президента «сине-гранатовых» CBSS Sports.

Алонсо и Аспиликуэта хотят присоединиться к «Барселоне», о чём дали понять руководству «Челси». Тем не менее, «пенсионеры» требуют за игроков сумму компенсации, которую пока не готовы платить «сине-гранатовые».