Топ-клуб, считавшийся фаворитом на Роналду, завершил трансферную кампанию

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо заявил, что клуб завершил летнюю трансферную кампанию. Таким образом, переход португальского нападающего Криштиану Роналду этим летом невозможен.
«Мы подписали Молину, этот игрок стал последней деталью, в которой нуждалась команда. Это последний наш новичок этим летом. Надеюсь, журналисты меня услышат», - передают слова руководителя испанские СМИ.
Напомним, что ранее «матрасники» оформили трансферы полузащитника Акселя Витселя и вингера Самуэля Лино.
В прошлом сезоне чемпионата Испании «Атлетико» финишировал на третьем месте.