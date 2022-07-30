Лэмпард хочет подписать трёх игроков «Челси»

Сразу три футболиста лондонского «Челси» находятся в сфере интересов «Эвертона», который сейчас тренирует экс-игрок «пенсионеров» Фрэнк Лэмпард.

Согласно сообщениям портала Goal.com, специалист заинтересован в подписании Миши Бачуайи, Росса Баркли и Билли Гилмора. Стороны готовятся к переговорам.

Напомним, что Лэмпард занял пост главного тренера «ирисок» в январе текущего года. Он заключил контракт с мерсисайдцами до середины 2024 года.

По итогам прошлого сезона «Эвертон» финишировал лишь на 16-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.