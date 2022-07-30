В «Барселоне» высказались о возможном трансфере де Йонга в «Челси»

Жоан Лапорта, занимающий пост президента каталонской «Барселоны», опроверг слухи о переговорах с лондонским «Челси» по трансферу голландского полузащитника Френки де Йонга.

«Мы не вели переговоров с «Челси» по трансферу Френки. Да, у меня была встреча с главой «Челси» Тоддом Бели, но мы не обсуждали переход де Йонга. У нас нет проблем с этим клубом. Так уж вышло, что мы подписали некоторых футболистов, которых хотели они», - передает слова руководителя инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет снизить заработную плату де Йонга в два раза. Если голландец не примет условия клуба, то может быть продан этим летом.