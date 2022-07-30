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Фергюсон вернулся в «Манчестер Юнайтед»

30 Июля 2022 • 08:31 Комментировать

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон возвращается к работе в манкунианском клубе. Об этом сообщают журналисты таблоида Daily Mail.

Как информирует источник, шотландский специалист займет должность советника исполнительного директора «красных дьяволов» Ричарда Арнольда.

Напомним, что Фергюсон занимал пост главного тренера «Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под руководством специалиста «красные дьяволы» 13 раз становились чемпионами Англии, а также дважды брали Лигу чемпионов.

Сэр Алекс является самым титулованным наставником в истории британского футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед
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