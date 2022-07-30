Президент Украины отреагировал на трансфер Зинченко в «Арсенал»

Президент Украины Владимир Зеленский поделился своим мнением о недавнем трансфере защитника Александра Зинченко. Футболист перешел из «Манчестер Сити» в другой английский клуб – лондонский «Арсенал».

«Мы все фанаты Зинченко. Футболисты делают тяжёлую работу, они известные люди и нам очень помогают. Я фанат футбола. Такой же, как и другие украинцы», - поведал президент на ютуб-канале Piers Morgan Uncensored.

Александр пополнил ряды «канониров» в этом месяце, подписав долгосрочное трудовое соглашение. Трансфер игрока сборной Украины обошелся лондонскому клубу в 35 миллионов евро.