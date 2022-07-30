«Челси» нацелился на полузащитника «Интера»

Перспективный итальянский полузащитник Чезаре Касадеи, правами на которого владеет миланский «Интер», может переехать на Туманный Альбион. Об этом сообщают журналисты Sly in Italy.

По сведениям источника, заинтересованность в трансфере 19-летнего футболиста проявляет лондонский «Челси». Руководство «пенсионеров» готово заплатить за хавбека порядка семи миллионов евро. При этом портал Transfermarkt оценивает его стоимость в один миллион.

В минувшем сезоне Чезаре выступал за молодежную команду «нерадзурри». На его счету 16 забитых мячей и пять результативных передач в 39 поединках.