«Челси» выбирает из трёх защитников альтернативу Кунде

Лондонский «Челси» подыскивает альтернативу французскому защитнику Жюлю Кунде, отдавшему предпочтение переходу в каталонскую «Барселону». Как сообщает посредством соцсетей инсайдер Кристиан Фальк, на карандаше «пенсионеров» три футболиста.

Речь идет о Бенжамене Паваре («Бавария»), Уэсли Фофана («Лестер») и Преснеле Кимпембе, выступающем за французский «ПСЖ». Английский клуб постарается договориться с кем-то из этой троицы.

Напомним, что по завершении прошлого сезона ряды «Челси» покинули Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен. Немец перебрался в «Реал», а датчанин – в «Барселону».