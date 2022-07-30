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«Челси» выбирает из трёх защитников альтернативу Кунде

30 Июля 2022 • 06:40 Комментировать

Лондонский «Челси» подыскивает альтернативу французскому защитнику Жюлю Кунде, отдавшему предпочтение переходу в каталонскую «Барселону». Как сообщает посредством соцсетей инсайдер Кристиан Фальк, на карандаше «пенсионеров» три футболиста.

Речь идет о Бенжамене Паваре («Бавария»), Уэсли Фофана («Лестер») и Преснеле Кимпембе, выступающем за французский «ПСЖ». Английский клуб постарается договориться с кем-то из этой троицы.

Напомним, что по завершении прошлого сезона ряды «Челси» покинули Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен. Немец перебрался в «Реал», а датчанин – в «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бенжамен Павар Преснел Кимпембе Уэсли Фофана Трансферы футбола - лето 2022
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