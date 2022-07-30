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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бёрнли» одержал победу в первом официальном матче под руководством Компани

30 Июля 2022 • 01:30 Комментировать
Хаддерсфилд Таун
0:1
Бёрнли
окончен

«Бёрнли» с Венсаном Компани во главе добился победы в матче открытия нового сезона английского Чемпионшипа.

36-летний бельгийский наставник, известный по выступлениям за «Манчестер Сити» в недавнем прошлом, проводил свой дебютный официальный матч в английском футболе в качестве тренера. В поединке первого тура Чемпионшипа «Бёрнли» удалось с минимальным счётом переиграть соперников из «Хаддерсфилда» на чужом поле. Единственный гол на 18-й минуте забил защитник «кларетовых» Ян Матсен.

Венсан Компани занимал должность главного тренера «Андерлехта» с 2019 по текущий год. Летом было объявлено о его назначении в «Бёрнли», который не сумел сохранить прописку в АПЛ по итогам минувшего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Манчестер Сити Венсан Компани Хаддерсфилд Таун
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