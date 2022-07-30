«Челси» забил три мяча «Удинезе»

Лондонский «Челси» без особых проблем переиграл в товарищеском матче итальянский «Удинезе». Игра прошла в Удине, но фактор домашнего поля не помог хозяевам, уже в первом тайме они пропустили дважды, хотя также сумели единожды забить. За пару минут до конца игры Мэйсон Маунт установил окончательный счет игры - 3:1.

Чемпионат Англии стартует пятого августа, в первом туре «Челси» сыграет в гостях с «Эвертоном». Что до «Удинезе», то чемпионат Италии начнется 13 августа, и в первом туре удинцам предстоит сразиться с чемпионом Италии - «Миланом», причем на его поле, на легендарном стадионе «Сан-Сиро».