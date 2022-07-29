Чемпионат мира для де Брёйне важнее, чем Лига чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне признался, что выиграть чемпионат мира для него важнее, чем Лигу чемпионов.

«Я думаю, выиграть Кубок мира важнее, потому что это случается только раз в четыре года. Кроме того, Бельгия - маленькая страна, поэтому выиграть чемпионат мира — очень сложная задача. Если бы мы могли сделать это с нашей страной, это было бы невероятно», - сказал полузащитник в интервью Forbes.

Де Брейне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года, но при этом ни разу не выигрывал главный еврокубок.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Сборная Бельгия на групповом этапе сыграет с командами Канады, Марокко и Хорватии.