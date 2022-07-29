Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Чемпионат мира для де Брёйне важнее, чем Лига чемпионов

29 Июля 2022 • 23:37 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне признался, что выиграть чемпионат мира для него важнее, чем Лигу чемпионов.

«Я думаю, выиграть Кубок мира важнее, потому что это случается только раз в четыре года. Кроме того, Бельгия - маленькая страна, поэтому выиграть чемпионат мира — очень сложная задача. Если бы мы могли сделать это с нашей страной, это было бы невероятно», - сказал полузащитник в интервью Forbes.

Де Брейне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года, но при этом ни разу не выигрывал главный еврокубок.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Сборная Бельгия на групповом этапе сыграет с командами Канады, Марокко и Хорватии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Бельгии Кевин де Брёйне
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Июля
00:56 · Англия. Премьер-лига
«Милан» вернётся к переговорам по Зиешу после подписания де Кетеларе
00:45 · Англия. Чемпионшип
«Кардифф» - «Норвич»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
00:39 · Англия. Чемпионшип
«Миллуолл» - «Сток Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
00:36 · Англия. Чемпионшип
«Лутон Таун» - «Бирмингем»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
00:24 · Англия. Премьер-лига
Лапорта – о возможном переходе Роналду в «Барселону»: «Мы предпочли Левандовски» 1
00:20 · Англия. Премьер-лига
Голкипер лондонского «Арсенала» продолжит выступления в «Кру Александра»
00:09 · Англия. Премьер-лига
«Челси» забил три мяча «Удинезе»
00:09 · Англия. Премьер-лига
Президент «Барселоны» ответил на вопрос об интересе к Бернарду Силве
29 Июля
23:59 · Англия. Премьер-лига
Лапорта рассказал, перейдёт ли де Йонг в «Манчестер Юнайтед»
23:37 · Англия. Премьер-лига
Чемпионат мира для де Брёйне важнее, чем Лига чемпионов
23:16 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» в следующем сезоне нацелится на Вальверде
23:10 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок сборной Англии: «МЮ» нужно как можно скорее избавиться от Роналду» 1
23:06 · Англия. Премьер-лига
Лапорт не сможет играть за «Манчестер Сити» до осени 1
23:02 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо: «Кулибали принесёт «Челси» огромную пользу не только на поле»
22:33 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» рассчитывает продать де Йонга ради покупки Бернарду Силвы
Все новости
Рекомендуем