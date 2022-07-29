«Ньюкасл» стал ещё одним кандидатом на Корне

Нападающий «Бернли» Максвелл Корне не испытывает дефицита в заинтересованных в нем клубах в текущее межсезонье.

Ещё одним кандидатом на футболиста стал «Ньюкасл». «Сороки» готовы активировать пункт о выкупе футболиста за 20 миллионов евро, сообщает talkSPORT.

Нынешний клуб Корне «Бернли» провел неудачный прошлый сезон – команда вылетела из АПЛ в Чемпионшип. В летнее межсезонье клуб потерял несколько игроков прошлогоднего основного состава, и Корне может стать еще одним таким футболистом.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 26 матчей, забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.